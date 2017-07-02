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СМИ: «„Арсенал“ и „Лион“ согласовали трансфер Ляказетта за 53 млн евро»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 13:30 | Источник: твиттер Telefoot | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт продолжит карьеру на Туманном Альбионе, сообщают во Франции.

Напомним, что в услугах форварда давно заинтересован «Арсенал», и, по слухам, клубам наконец-то удалось договориться о трансфере.

Ожидается, что  «канониры» заплатят «ткачам» за переход 26-летнего нападающего 53 млн евро.

Игрок должен заключить с «Арсеналом» пятилетний контракт.

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