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СМИ: «„Арсенал“ и „Лион“ согласовали трансфер Ляказетта за 53 млн евро»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 13:30 | Источник: твиттер Telefoot | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт продолжит карьеру на Туманном Альбионе, сообщают во Франции.
Напомним, что в услугах форварда давно заинтересован «Арсенал», и, по слухам, клубам наконец-то удалось договориться о трансфере.
Ожидается, что «канониры» заплатят «ткачам» за переход 26-летнего нападающего 53 млн евро.
Игрок должен заключить с «Арсеналом» пятилетний контракт.
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Только питерскому недоразумению отказывают все подряд)))
Только питерскому недоразумению отказывают все подряд)))
За Мбаппе после 1 сезона просят в 2,5 раза больше... А Ляказет уже 3 сезона подряд стабильно забивает. Да, он не игрок топ уровня, но довольно таки сильный нап.
Сколько было игр Арсенала, когда команда много моментов создавала, но или вообще не забивали или 1 жалкий гол проталкивали. А вот Ляказет как раз умеет реализовывать моменты.
У Мораты не лучше игра... но Реал требует 90 млн, Дембеле в БД один сезон провёл... БД требует не меньше 60 млн... и т.д.
Так что при современных ценах это как раз таки обьективная цена за стабильного напа, а необьективные это как раз сотни лямов за игроков проведших только 1 сезон сильный!
Для Ляказета это повышение. Он только рад.
Санчес вообще другого уровня игрок.
Только питерскому недоразумению отказывают все подряд)))