СМИ: «„Арсенал“ и „Лион“ согласовали трансфер Ляказетта за 53 млн евро»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт продолжит карьеру на Туманном Альбионе, сообщают во Франции.

Напомним, что в услугах форварда давно заинтересован «Арсенал», и, по слухам, клубам наконец-то удалось договориться о трансфере.

Ожидается, что «канониры» заплатят «ткачам» за переход 26-летнего нападающего 53 млн евро.

Игрок должен заключить с «Арсеналом» пятилетний контракт.