ПСЖ предложит 65 млн евро за Алекса Сандро

ПСЖ готов предложить 65 млн евро за защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.

Футболист присоединился к «Юве» в 2015 году из «Порту» за 26 млн евро, однако затем успел значительно вырасти в цене благодаря своей удачной игре.

Отмечается, что сам игрок, если и куда-то перейдет, то только в «Челси», поскольку хочет поработать под руководством Антонио Конте.

«Ювентус» предпочел бы продать Сандро именно французам, так как «бьянконери» интересуются игроком парижан Блезом Матюиди.