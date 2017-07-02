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ПСЖ предложит 65 млн евро за Алекса Сандро
Сегодня, 22:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
ПСЖ готов предложить 65 млн евро за защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.
Футболист присоединился к «Юве» в 2015 году из «Порту» за 26 млн евро, однако затем успел значительно вырасти в цене благодаря своей удачной игре.
Отмечается, что сам игрок, если и куда-то перейдет, то только в «Челси», поскольку хочет поработать под руководством Антонио Конте.
«Ювентус» предпочел бы продать Сандро именно французам, так как «бьянконери» интересуются игроком парижан Блезом Матюиди.
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