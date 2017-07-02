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Гвардиола готов отпустить Харта в «Манчестер Юнайтед»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Гвардиола Хосеп , Харт Джо, Де Хеа Давид
Сегодня, 21:24 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал согласие на переход голкипера Джо Харта в стан принципиального соперника «Манчестер Юнайтед». В МЮ рассматривают возможность подписать Харта в случае ухода Давида Де Хеа.
Ранее сообщалось о том, что Харт может продолжить карьеру в «Ньюкасле».
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