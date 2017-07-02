Гвардиола готов отпустить Харта в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал согласие на переход голкипера Джо Харта в стан принципиального соперника «Манчестер Юнайтед». В МЮ рассматривают возможность подписать Харта в случае ухода Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось о том, что Харт может продолжить карьеру в «Ньюкасле».