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«Челси» поспорит с «Ювентусом» за Данило

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ювентус, Челси, Данило
Сегодня, 22:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Правый защитник «Реала» Данило может покинуть команду этим летом.

Официальный интерес к игроку проявили «Ювентус» и «Челси», которые намерены укрепить свои фланги. «Реал» готов расстаться с футболистом за 35 млн евро при том условии, что игрок согласится на переход.

25-летний бразилец понимает, что в новом сезоне он снова будет за спиной у Дани Карвахаля, что может негативно сказаться на его перспективах участия в ЧМ-2018.

В то же время игрок пока не определился со своим будущим. У него пока есть время, чтобы рассмотреть предложения от «Юве» и «Челси», которые могут поступить ему этим летом.

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