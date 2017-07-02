«Челси» поспорит с «Ювентусом» за Данило

Правый защитник «Реала» Данило может покинуть команду этим летом.

Официальный интерес к игроку проявили «Ювентус» и «Челси», которые намерены укрепить свои фланги. «Реал» готов расстаться с футболистом за 35 млн евро при том условии, что игрок согласится на переход.

25-летний бразилец понимает, что в новом сезоне он снова будет за спиной у Дани Карвахаля, что может негативно сказаться на его перспективах участия в ЧМ-2018.

В то же время игрок пока не определился со своим будущим. У него пока есть время, чтобы рассмотреть предложения от «Юве» и «Челси», которые могут поступить ему этим летом.