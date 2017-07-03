Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес перейдет в «Эвертон», где уже успел пройти медосмотр. Футболист получит футболку с номером «9» на спине.

Рамирес ранее играл за «Барселону», еще в 2014 году он дебютировал за основу каталонцев и спустя 12 минут после дебюта забил гол. Однако затем карьера игрока на «Камп Ноу» не задалась, и прошлым летом он на правах свободного агента перебрался в «Малагу».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Рамирес сыграл в 30 матчах и забил 14 голов, тем самым став лучшим бомбардиром «анчоусов».