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Сандро Рамирес перейдет в «Эвертон»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Малага, Рамирес Сандро
Сегодня, 00:11 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес перейдет в «Эвертон», где уже успел пройти медосмотр. Футболист получит футболку с номером «9» на спине.
Рамирес ранее играл за «Барселону», еще в 2014 году он дебютировал за основу каталонцев и спустя 12 минут после дебюта забил гол. Однако затем карьера игрока на «Камп Ноу» не задалась, и прошлым летом он на правах свободного агента перебрался в «Малагу».
В минувшем сезоне чемпионата Испании Рамирес сыграл в 30 матчах и забил 14 голов, тем самым став лучшим бомбардиром «анчоусов».
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