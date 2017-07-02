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Терри в понедельник станет игроком «Астон Виллы»
Вчера, 23:22 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший капитан «Челси» Джон Терри уже в понедельник должен стать игроком «Астон Виллы». Опытный футболист отклонил ряд предложений со всего мира и сделал выбор в пользу бирмингемского клуба. Не последнюю роль в этом сыграл рулевой команды Стив Брюс, который провел несколько встреч с Терри и убедил игрока в его значимости для «Виллы».
Контракт с защитником будет рассчитан на один год. По условиям договора Терри будет зарабатывать порядка 60 тысяч фунтов в неделю, однако в его соглашении будет прописан ряд бонусов. Общий оклад игрока составит около 4 млн фунтов в год.
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