Терри в понедельник станет игроком «Астон Виллы»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри уже в понедельник должен стать игроком «Астон Виллы». Опытный футболист отклонил ряд предложений со всего мира и сделал выбор в пользу бирмингемского клуба. Не последнюю роль в этом сыграл рулевой команды Стив Брюс, который провел несколько встреч с Терри и убедил игрока в его значимости для «Виллы».

Контракт с защитником будет рассчитан на один год. По условиям договора Терри будет зарабатывать порядка 60 тысяч фунтов в неделю, однако в его соглашении будет прописан ряд бонусов. Общий оклад игрока составит около 4 млн фунтов в год.