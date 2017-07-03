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Источник: «У Черчесова конфликт с ведущими игроками сборной»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Россия, Черчесов Станислав , Акинфеев Игорь, Смолов Федор, Дзагоев Алан, Дзюба Артём, Березуцкий Василий
Сегодня, 12:36 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, в рядах сборной России существует конфликт между главным тренером Станиславом Черчесовым и несколькими ведущими игроками.
Отмечается, что жесткий характер и тренерские методы Черчесова не по нраву Федору Смолову, Алану Дзагоеву и Игорю Акинфееву, причем последний недавно в присутствии третьих лиц пригрозил наставнику уходом из национальной команды.
По слухам, защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступление за сборную также из-за натянутых отношений с Черчесовым.
Давно ходят слухи о том, что взаимопонимания также нету между Черчесовым и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
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30 июня 2017
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Я считаю что Федора сюда приписали для громкого словца, Федор с головой дружит и видно было что бился на поле.
Вторичку типа, берез и остального старья правильно не берет Саламыч, а вот хрустальному Дзагоему нужно сто раз подумать прежде чем участвовать в шабаше этих "великих" сетевых хомячков типа зюбы и коко, а с Акинфеевым все проще, пора ставить нормального воротчика а не этого товарища, из-за которого столько нелепых голов. Дыма без огня не бывает. Акинфеев кончился, психология очень сильная наука, Игорь больше НИКОГДА не будет топовым! Вратарь сборной НЕ ИМЕЕТ права ТАК ошибаться.
В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей (с)
Почему тогда трус должен играть в футбол и защищать ворота сборной!?
Я считаю что Федора сюда приписали для громкого словца, Федор с головой дружит и видно было что бился на поле.
Вторичку типа, берез и остального старья правильно не берет Саламыч, а вот хрустальному Дзагоему нужно сто раз подумать прежде чем участвовать в шабаше этих "великих" сетевых хомячков типа зюбы и коко, а с Акинфеевым все проще, пора ставить нормального воротчика а не этого товарища, из-за которого столько нелепых голов. Дыма без огня не бывает. Акинфеев кончился, психология очень сильная наука, Игорь больше НИКОГДА не будет топовым! Вратарь сборной НЕ ИМЕЕТ права ТАК ошибаться.
В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей (с)
Почему тогда трус должен играть в футбол и защищать ворота сборной!?
История повторяется?
Про Акинфеева улыбнуло
игроки обязаны выполнять требования главного тренера!!!
нет желания вон из сборной , хуже не будет , особенно по поводу акинфеева и дзаге
и деревянный дзюбинью тож не нужен
мы уж сами как нибудь справимся, без хлама и нытиков
Количество переходило в качество. До 12-ти лет могли из дворового футбола взять в приличную футбольную школу, такой уровень был у любителей. Сейчас такого и близко нет.
Акинфеев понимает, что в России много хороших вратарей, которые дышат в затылок.
Скандал же нужен для того, чтобы свалить вину на тренера, на упреждение.
Смолов и Дзагоев уже давно не показывают игры, которую от них ждут.
Парадокс
Дие́го Арма́ндо Марадо́на!!!!
я к тому, что эту сборную нет смысла ругать или критиковать, они играют так как могут, насколько им позволяет их мастерство.
нужен какой то новый подход к этому делу
п.с. в совке сборная играла намного лучше, почему?
только не всех нормальных на кк взяли по разным причинам: дзюба, кокорин, смолов - отличная атака! шатов, глушаков, зобнин, головин - отличная полузащита! фернандес, смольников, джикия - отличная защита! (правда ещё бы одного цз...) ну а вратарей уйма! ставь любого кроме игоря - беленов, селихов, медведев и все остальные первые номера в своих клубах не хуже!
мозги только всем надо вправить! пункт в контракте прописать - не играешь за сборную, если тебя вызвали - штраф в размере месячной зп! и все забегают и заиграют! и пятки болеть не будут ни у кого!