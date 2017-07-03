Источник: «У Черчесова конфликт с ведущими игроками сборной»

По информации источника, в рядах сборной России существует конфликт между главным тренером Станиславом Черчесовым и несколькими ведущими игроками.

Отмечается, что жесткий характер и тренерские методы Черчесова не по нраву Федору Смолову, Алану Дзагоеву и Игорю Акинфееву, причем последний недавно в присутствии третьих лиц пригрозил наставнику уходом из национальной команды.

По слухам, защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступление за сборную также из-за натянутых отношений с Черчесовым.

Давно ходят слухи о том, что взаимопонимания также нету между Черчесовым и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.