Президент «Лиона» подтвердил переход Ляказетта в «Арсенал»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что нападающий Александр Ляказетт в скором времени станет игроком лондонского «Арсенала». Сумма трансфера, как сообщалось ранее, составит 53 миллиона евро.

Ляказетт в минувшем сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забил 28 голов и сделал четыре голевые передачи.