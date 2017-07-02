30
Президент «Лиона» подтвердил переход Ляказетта в «Арсенал»
Сегодня, 22:18 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что нападающий Александр Ляказетт в скором времени станет игроком лондонского «Арсенала». Сумма трансфера, как сообщалось ранее, составит 53 миллиона евро.
Ляказетт в минувшем сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забил 28 голов и сделал четыре голевые передачи.
Другие материалы по теме:
19:40 Официально «Саутгемптон» подтвердил переход Джея Родригеса в «Вест Бромвич» 1
19:25 Официально «Бенфика» подписала контракт с голкипером Бруну Варелой 0
16:22 Официально Фото Экс-хавбек «Астаны» Максимович стал игроком «Валенсии» 4
14:46 Официально Писарро покидает «Вердер» 1
Вчера
60
Или войдите через