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Президент «Лиона» подтвердил переход Ляказетта в «Арсенал»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Лион, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 22:18 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что нападающий Александр Ляказетт в скором времени станет игроком лондонского «Арсенала». Сумма трансфера, как сообщалось ранее, составит 53 миллиона евро.

Ляказетт в минувшем сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забил 28 голов и сделал четыре голевые передачи.

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