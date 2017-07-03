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Владелец «Астон Виллы»: «Поприветствуйте Терри в Бирмингеме»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферы, Астон Вилла, Терри Джон
Сегодня, 13:00 | Источник: твиттер Тони Ся | Редакция: Антон Белюсь

Владелец «Астон Виллы» Тони Дзяньтону Ся сообщил о подписании командой бывшего капитана «Челси» Джона Терри, являющегося свободным агентом.

«Поприветствуйте Джей Ти в Бирмингеме... „Астон Вилла“! Вскоре объявим официально!» – написал китайский бизнесмен в своем «твиттере».

Ожидается, что Терри заключит со «львами» однолетний контракт.

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