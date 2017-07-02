Гоналон прибыл в Рим для прохождения медосмотра в «Роме»

Полузащитник «Лиона» Максим Гоналон, как и сообщалось ранее, в ближайшее время станет игроком «Ромы». Футболист прибыл в Рим, чтобы пройти медицинское обследование для «Ромы». Ожидается, что Гоналон пройдет медосмотр в понедельник, 3 июля, в одной из местных клиник Рима.

В минувшем сезоне Гоналон отыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забил один гол и сделал две голевые передачи.