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Гоналон прибыл в Рим для прохождения медосмотра в «Роме»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Рома, Лион, Гоналон Максим
Сегодня, 21:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Лиона» Максим Гоналон, как и сообщалось ранее, в ближайшее время станет игроком «Ромы». Футболист прибыл в Рим, чтобы пройти медицинское обследование для «Ромы». Ожидается, что  Гоналон пройдет медосмотр в понедельник, 3 июля, в одной из местных клиник Рима.

В минувшем сезоне Гоналон отыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забил один гол и сделал две голевые передачи.

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