Банега - игрок «Севильи»

Полузащитник Эвер Банега возвращается в «Севилью» после всего лишь одного сезона, проведенного в «Интере».

Напомним, что аргентинец перебрался в миланский клуб прошлым летом, подписав контракт с «нерадзурри» на правах свободного агента, однако не сумел показать в «Интере» привычный для себя уровень игры.

Сегодня 29-летний хавбек вернулся в Испанию и заключил трехлетнее трудовое соглашение с «Севильей».

По слухам, сумма трансфера составила порядка 9 млн евро.