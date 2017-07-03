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Банега - игрок «Севильи»
Сегодня, 17:00 | Источник: Твиттер ФК "Севилья" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник Эвер Банега возвращается в «Севилью» после всего лишь одного сезона, проведенного в «Интере».
Напомним, что аргентинец перебрался в миланский клуб прошлым летом, подписав контракт с «нерадзурри» на правах свободного агента, однако не сумел показать в «Интере» привычный для себя уровень игры.
Сегодня 29-летний хавбек вернулся в Испанию и заключил трехлетнее трудовое соглашение с «Севильей».
По слухам, сумма трансфера составила порядка 9 млн евро.
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