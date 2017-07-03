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Российский «Южный округ» стартовал на Кубке Регионов с поражения и победы

Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 21:36 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник

Стартовала финальная часть Кубка Регионов — турнира, в котором принимают участие футболисты-любители, представляющие различные страны. Соревнование проходит в Стамбуле.

Россию представляет команда «Южный округ», состоящая преимущественно из уроженцев Ростовской области. Наш коллектив попал в группу B, где также играют «Кастилья-и-Леон» (Испания), «Регион-2» (Ирландия) и «Оломоуцкий край» (Чехия). Отметим, что ирландцы стали победителями последнего розыгрыша турнира в 2015 году.

В первом матче «Южный округ» уступил действующим чемпионам со счетом 1:0. Во втором поединке отечественные футболисты одержали победу над чехами (2:1). В составе ростовчан голами отметились Иван Донсков и Алексей Ломовцев.

6 июля «Южный округ» проведет решающую встречу в группе с «Кастилья-и-Леон».

В группе А выступают «Загреб» (Хорватия), «Стамбул» (Турция), «Лиссабон» (Португалия) и «Ингул» (Украина). Лидерство тут после двух туров удерживает хорватская команда.

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