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Юран не исключает, что «Зоркий» выйдет в РФПЛ

Соккер.Ру // Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, Россия: события, Зоркий, Юран Сергей
Сегодня, 09:30 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский специалист Сергей Юран, возглавивший на днях ФК «Зоркий», который будет выступать в ПФЛ, не исключил, что его клуб со временем сможет добраться до сильнейшей российской лиги.

«„Зоркий“ выйдет в РФПЛ? Не исключаю. Но будем двигаться поступательно. Сначала нужно собрать команду, через год появится цель выйти в ФНЛ, а дальше будет видно. Главное, что в городе есть свой болельщик, стадион, спортшкола. „Зоркий“ — это действительно не дутая история».

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