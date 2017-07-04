Юран не исключает, что «Зоркий» выйдет в РФПЛ

Российский специалист Сергей Юран, возглавивший на днях ФК «Зоркий», который будет выступать в ПФЛ, не исключил, что его клуб со временем сможет добраться до сильнейшей российской лиги.

«„Зоркий“ выйдет в РФПЛ? Не исключаю. Но будем двигаться поступательно. Сначала нужно собрать команду, через год появится цель выйти в ФНЛ, а дальше будет видно. Главное, что в городе есть свой болельщик, стадион, спортшкола. „Зоркий“ — это действительно не дутая история».