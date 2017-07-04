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Источник: «Широков может занять пост спортивного директора РФС»
Сегодня, 01:20 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Как утверждает источник, бывший игрок сборной России Роман Широков в ближайшие дни может быть назначен на пост спортивного директора РФС.
Эта должность в организации остаётся вакантной с января, когда в отставку подал Николай Писарев.
Ранее экс-игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Широков заявил, что готов возобновить карьеру футболиста и рассмотреть предложение от клуба из РФПЛ.
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