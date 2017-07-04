Источник: «Широков может занять пост спортивного директора РФС»

Как утверждает источник, бывший игрок сборной России Роман Широков в ближайшие дни может быть назначен на пост спортивного директора РФС.

Эта должность в организации остаётся вакантной с января, когда в отставку подал Николай Писарев.

Ранее экс-игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Широков заявил, что готов возобновить карьеру футболиста и рассмотреть предложение от клуба из РФПЛ.