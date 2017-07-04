Фанат Роналду выбрил на затылке силуэт португальца

Юный поклонник нападающего «Реала» Криштиану Роналду сделал прическу в честь своего кумира. На затылке мальчика был выбрит силуэт португальца, а сбоку - сочетание CR7 - инициалы Роналду и его игровой номер.

Some people will go to great lengths to get that CR7 hairstyle (IG/mohamadthebarber) pic.twitter.com/ocO9BH1Hj6 — B/R Football (@brfootball) 4 июля 2017 г.

Напомним, что недавно Роналду снова стал отцом.