Рейтинг@Mail.ru

Фанат Роналду выбрил на затылке силуэт португальца

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 13:40 | Источник: Твиттер Bleacher Report | Редакция: Дмитрий Кристя

Юный поклонник нападающего «Реала» Криштиану Роналду сделал прическу в честь своего кумира. На затылке мальчика был выбрит силуэт португальца, а сбоку - сочетание CR7 - инициалы Роналду и его игровой номер.

Напомним, что недавно Роналду снова стал отцом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:44
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:30 Слухи Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе и его отцом 2
Вчера
23:58 Ятабаре арестован за драку с полицейским 1
23:14 Лука Тони ушёл из «Вероны» из-за конфликта с руководством 2
23:09 Фото Каррагер «троллит» «Эвертон» с помощью фото Клоппа 17
19:38 Коэнтрау был заслушан в суде по делу об уклонении от уплаты налогов 2
18:46 Фото «Барселона» поздравила тер Штегена, нарисовав флаг Германии с ошибкой 26
Александр Ярёменко
Три главных тенденции молодёжного Евро-2017
Тенденции на молодежном Евро-2017 полностью соответствуют самым последним игровым трендам во взрослом футболе. Так утверждает блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко.
Комментариев: 5
16:00 Фото «Атлетик» представил три комплекта новой формы на следующий сезон 5
11:35 Фото МЮ презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18 18
10:48 Видео «Кёльн» представил домашнюю форму на грядущий сезон 4
все материалы по этой теме
Турниры