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Фанат Роналду выбрил на затылке силуэт португальца
Сегодня, 13:40 | Источник: Твиттер Bleacher Report | Редакция: Дмитрий Кристя
Юный поклонник нападающего «Реала» Криштиану Роналду сделал прическу в честь своего кумира. На затылке мальчика был выбрит силуэт португальца, а сбоку - сочетание CR7 - инициалы Роналду и его игровой номер.
Напомним, что недавно Роналду снова стал отцом.
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