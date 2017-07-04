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Месси опубликовал фрагмент своего свадебного танца

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 14:28 | Источник: Инстаграм Лионеля Месси | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фрагмент своего свадебного танца с Антонеллой Рокуццо, которая стала женой Лео 30 июня. Бракосочетание состоялось в городе Росарио, который является родным для Месси и Рокуццо.

На свадьбу были приглашены 260 гостей, а порядок обеспечивали более 300 сотрудников правоохранительных органов.

 

Si ella sube yo también .. tirando pasos 🙈🙈🙈

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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