30
Месси опубликовал фрагмент своего свадебного танца
Сегодня, 14:28 | Источник: Инстаграм Лионеля Месси | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фрагмент своего свадебного танца с Антонеллой Рокуццо, которая стала женой Лео 30 июня. Бракосочетание состоялось в городе Росарио, который является родным для Месси и Рокуццо.
На свадьбу были приглашены 260 гостей, а порядок обеспечивали более 300 сотрудников правоохранительных органов.
Другие материалы по теме:
13:40 Видео Фанат Роналду выбрил на затылке силуэт португальца 21
Александр Ярёменко
Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко выделяет основные составляющие успеха сборной Германии на Кубке Конфедераций-2017.
08:30 Слухи Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе и его отцом 2
Вчера
Александр Ярёменко
Тенденции на молодежном Евро-2017 полностью соответствуют самым последним игровым трендам во взрослом футболе. Так утверждает блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко.
60
Или войдите через