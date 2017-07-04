Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фрагмент своего свадебного танца с Антонеллой Рокуццо, которая стала женой Лео 30 июня. Бракосочетание состоялось в городе Росарио, который является родным для Месси и Рокуццо.

На свадьбу были приглашены 260 гостей, а порядок обеспечивали более 300 сотрудников правоохранительных органов.