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«Хетафе» выкупил у «Бетиса» права на Пачеко и Портильо
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Хетафе, Бетис, Пачеко Даниэль, Портильо Франциско
Сегодня, 06:51 | Источник: ФК "Хетафе" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий Даниэль Пачеко и полузащитник Франциско Портильо подписали полноценные контракты с «Хетафе». Оба футболиста в прошлом сезоне выступали за «синих» на правах аренды, а их контракты принадлежали «Бетису». Как отмечает Marca, «Бетис» заработал около € 3 млн с продажи игроков в «Хетафе».
В сезоне-2016/17 Пачеко забил 6 голов в 34 матчах испанской Сегунды, на счету Портильо 4 гола в 37 поединках. Напомним, по итогам сезона «Хетафе» вышел в первую лигу Испании.
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