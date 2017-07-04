«Хетафе» выкупил у «Бетиса» права на Пачеко и Портильо

Нападающий Даниэль Пачеко и полузащитник Франциско Портильо подписали полноценные контракты с «Хетафе». Оба футболиста в прошлом сезоне выступали за «синих» на правах аренды, а их контракты принадлежали «Бетису». Как отмечает Marca, «Бетис» заработал около € 3 млн с продажи игроков в «Хетафе».

В сезоне-2016/17 Пачеко забил 6 голов в 34 матчах испанской Сегунды, на счету Портильо 4 гола в 37 поединках. Напомним, по итогам сезона «Хетафе» вышел в первую лигу Испании.