«Суонси» объявил о подписании голкипера «Херенвена»

«Суонси» подписал трехлетний контракт с голкипером «Херенвена» Эрвином Мюлдером. В минувшем сезоне Мюлдер сыграл в 40 матчах за «Херенвен» во всех турнирах, пропустил 61 гол и десять раз отстоял на ноль.

Напомним, что накануне «Суонси» расторг контракт с защитником Франком Табану.