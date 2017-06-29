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«Суонси» объявил о подписании голкипера «Херенвена»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Суонси Сити, Херенвен, Мюлдер Эрвин
Сегодня, 17:19 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Суонси» подписал трехлетний контракт с голкипером «Херенвена» Эрвином Мюлдером. В минувшем сезоне Мюлдер сыграл в 40 матчах за «Херенвен» во всех турнирах, пропустил 61 гол и десять раз отстоял на ноль.
Напомним, что накануне «Суонси» расторг контракт с защитником Франком Табану.
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