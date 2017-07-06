Тер Штеген: «„Реал“ заслужил выиграть Ла Лигу. Мы уступили очень сильному сопернику»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген считает, что «Реал» заслуженно выиграл Ла Лигу в минувшем сезоне:

«Мы упустили титул чемпионов Испании, уступив на 3 очка очень сильному сопернику. „Реал“ заслужил эту победу.

Мы же сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть себе титул и снова быть успешными в следующем сезоне».