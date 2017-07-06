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Сиригу: «В ПСЖ ко мне отнеслись без уважения»
Сегодня, 17:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Торино» Сальваторе Сиригу обвинил ПСЖ - свой бывший клуб, в неуважительном отношении к голкиперу:
«Всегда тяжело покидать команды уровня ПСЖ, особенно так. Мне жаль.
Я разговаривал с директорами клуба и сообщил им, что могу остаться, но в таком случае нам нужно будет решить кое-какие вопросы, иначе я приму другое решение.
Ничего не прояснялось, и тогда я позвонил своему агенту и сказал ему, что хочу покинуть клуб без каких-либо переговоров.
Со мной обошлись как с ребенком, которому приказали убираться. Больно то, что ко мне отнеслись без уважения. Я не просил ничего эдакого.
Некоторые люди плохо ко мне относились. Я говорю о тех, кто уже покинул клуб, но я не буду их называть».
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