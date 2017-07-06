Сиригу: «В ПСЖ ко мне отнеслись без уважения»

Новичок «Торино» Сальваторе Сиригу обвинил ПСЖ - свой бывший клуб, в неуважительном отношении к голкиперу:

«Всегда тяжело покидать команды уровня ПСЖ, особенно так. Мне жаль.

Я разговаривал с директорами клуба и сообщил им, что могу остаться, но в таком случае нам нужно будет решить кое-какие вопросы, иначе я приму другое решение.

Ничего не прояснялось, и тогда я позвонил своему агенту и сказал ему, что хочу покинуть клуб без каких-либо переговоров.

Со мной обошлись как с ребенком, которому приказали убираться. Больно то, что ко мне отнеслись без уважения. Я не просил ничего эдакого.

Некоторые люди плохо ко мне относились. Я говорю о тех, кто уже покинул клуб, но я не буду их называть».