Маскерано: «Я никогда не сомневался, что останусь в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что остался бы в каталонском клубе, даже если бы лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси не продлил контракт с «блаугранас»:

«То, что Месси продлил контракт с клубом, является хорошей новостью для „Барселоны“, ведь все мы знаем уровень Лионеля, каким игроком он является.

Но у каждого человека своя карьера, своя жизнь. Нельзя зависеть от кого-то другого, принимая решение о своем будущем. Я никогда не сомневался, что останусь в „Барселоне“».