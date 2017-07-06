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Маскерано: «Я никогда не сомневался, что останусь в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Маскерано Хавьер, Месси Лионель
Сегодня, 16:51 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что остался бы в каталонском клубе, даже если бы лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси не продлил контракт с «блаугранас»:

«То, что Месси продлил контракт с клубом, является хорошей новостью для „Барселоны“, ведь все мы знаем уровень Лионеля, каким игроком он является.

Но у каждого человека своя карьера, своя жизнь. Нельзя зависеть от кого-то другого, принимая решение о своем будущем. Я никогда не сомневался, что останусь в „Барселоне“».

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