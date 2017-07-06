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Бускется признался, что восхищается игрой Каземиро
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Реал, Вильярреал, Челси, Ман Юнайтед, Бускетс Серхио, Каземиро, Бруно Сориано, Канте Н'Голо, Матич Неманья, Эррера Андер
Сегодня, 18:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс назвал лучших, по его мнению, хавбеков в мире:
«В мире есть много классных полузащитников, и у каждого из них свой уникальный стиль игры.
Нет двух одинаковых, но на своей позиции я бы выделил Каземиро, который играет очень хорошо.
Бруно из „Вильярреала“ провел классный год, Канте был великолепен, как и Матич в „Челси“, как и Эррера в МЮ.
На таком уровне с игроков огромный спрос, тут все зависит от множества факторов».
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