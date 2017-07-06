Бускется признался, что восхищается игрой Каземиро

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс назвал лучших, по его мнению, хавбеков в мире:

«В мире есть много классных полузащитников, и у каждого из них свой уникальный стиль игры.

Нет двух одинаковых, но на своей позиции я бы выделил Каземиро, который играет очень хорошо.

Бруно из „Вильярреала“ провел классный год, Канте был великолепен, как и Матич в „Челси“, как и Эррера в МЮ.

На таком уровне с игроков огромный спрос, тут все зависит от множества факторов».