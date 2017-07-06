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Защитник «Атлетико» Хименес: «Я мечтаю играть в Премьер-Лиге»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Хименес Хосе Мария
Сегодня, 19:18 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес признался, что ему импонирует английская Премьер-Лига:

«Я мечтаю играть в Премьер-Лиге, потому что там во всех матчах идет равная борьба.

Однако если „Атлетико“ предложит мне пожизненный контракт, то я останусь.

Этот клуб научил меня многому. Для меня большая привилегия - быть его частью».

Напомним, что в услугах Хименеса заинтересован «Интер».

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