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Защитник «Атлетико» Хименес: «Я мечтаю играть в Премьер-Лиге»
Сегодня, 19:18 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес признался, что ему импонирует английская Премьер-Лига:
«Я мечтаю играть в Премьер-Лиге, потому что там во всех матчах идет равная борьба.
Однако если „Атлетико“ предложит мне пожизненный контракт, то я останусь.
Этот клуб научил меня многому. Для меня большая привилегия - быть его частью».
Напомним, что в услугах Хименеса заинтересован «Интер».
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