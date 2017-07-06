Защитник «Атлетико» Хименес: «Я мечтаю играть в Премьер-Лиге»

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес признался, что ему импонирует английская Премьер-Лига:

«Я мечтаю играть в Премьер-Лиге, потому что там во всех матчах идет равная борьба.

Однако если „Атлетико“ предложит мне пожизненный контракт, то я останусь.

Этот клуб научил меня многому. Для меня большая привилегия - быть его частью».

Напомним, что в услугах Хименеса заинтересован «Интер».