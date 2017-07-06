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Мутко: «По итогам КК-2017 мы убедились, что футбол в России очень популярен»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 21:05 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением по поводу организации прошедшего Кубка Конфедераций-2017.

«Для нас в первую очередь важна не собственная оценка, а оценка тех, для кого Кубок конфедераций организовывали. И эта оценка достаточно высокая. Мы знаем, что средняя посещаемость матчей – 40 тыс. человек, а матчи нашей сборной были с аншлагами. Мы убедились, что футбол в России очень популярен», - сказал Мутко.

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