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Мутко: «С Ираном планируем сыграть осенью»
Сегодня, 20:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда сборная России намерена провести товарищеский матч с национальной командой Ирана:
«Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда, все-таки два матча будут. У тренера есть желание, чтобы была азиатская команда, американская, нам нужно посмотреть разный стиль команд. С Ираном планируем сыграть осенью, но контракт пока не подписан.
Этот матч будет не в „Лужниках“, мы найдем, где играть».
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«Там есть и Иран»
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