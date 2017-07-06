Мутко: «С Ираном планируем сыграть осенью»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда сборная России намерена провести товарищеский матч с национальной командой Ирана:

«Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда, все-таки два матча будут. У тренера есть желание, чтобы была азиатская команда, американская, нам нужно посмотреть разный стиль команд. С Ираном планируем сыграть осенью, но контракт пока не подписан.

Этот матч будет не в „Лужниках“, мы найдем, где играть».