Ролан Гусев: «Кокорин подходит под стиль „Краснодара“ однозначно»

Экс-хавбек сборной России Ролан Гусев считает, что вероятный обмен форварда «Краснодара» Федора Смолова на нападающего «Зенита» Александра Кокорина может пойти на пользу последнему, а не только клубу из Санкт-Петербурга:

«Стоит ли „Краснодару“ менять Смолова на Кокорина? Сложно сказать. Конечно, сейчас Федор для любой команды – лакомый кусочек. Естественно, для „Зенита“ это точно будет хорошо. Но мы знаем, какая позитивная атмосфера в „Краснодаре“, там, может быть, и Кокорин заиграет. Возможен ли такой обмен? Кокорин в принципе подходит под стиль „Краснодара“ однозначно.

Сможет ли Кокорин полноценно заменить Смолова? Если Саша будет демонстрировать свой футбол, если не будет отвлекаться от футбола на какие-то вещи, а растворится в этой игре, то конечно. Потенциал у него огромный. Он может сыграть здорово, хотя не могу сказать, сможет ли он полноценно заменить Смолова, так как они все-таки разноплановые футболисты. Вы помните, когда-то, наоборот, все говорили о Кокорине, а Смолов тогда не мог себя найти. Поэтому я думаю, что пора Кокорину уже начать, потому что у него все данные есть, чтобы превратиться в стабильного голеодора, лидера сборной, „Зенита“, „Краснодара“…

Допускаю ли такой вариант, что у Кокорина все получится „Краснодаре“? Конечно. Вы понимаете, Смолов там раскрылся в полной мере, показал там лучшие игры, лучшие сезоны. Повторюсь, там, наверное, очень позитивная атмосфера и в клубе, и в руководстве. В клубе делают все для того, чтобы игроки думали исключительно о футболе. Наверное, еще и потому, что в „Краснодаре“ нет столько соблазнов, как в Москве или Питере. Думаю, там Кокорин сосредоточится на футболе.

Что ждет „Краснодар“ от воссоединения Павла Мамаева и Александра Кокорина? Да они уже давно сыгрались. У них связка наигранная. Они, я думаю, с полуслова, с полувзгляда будут друг друга понимать».