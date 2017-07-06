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Мещеряков: «„Локомотив“ точно будет сильнее, чем в прошлом году»
Сегодня, 14:29 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не видит проблем в том, что клуб проводит неактивную трансферную политику летом.
«Может быть, не самая плохая история, что новичков пока нет? Мы продолжаем работу по усилению, но я говорю, что сила команды не только в тех, кого ты привлек с рынка, но и в тех, кого ты сам вырастил. Посмотрите, как на сборах проявил себя Антон Миранчук, Артем Галаджан, поэтому время все покажет. Команда точно не станет слабее, чем была в прошлом году, когда завоевывала Кубок России, „Локомотив“ будет только сильнее».
Напомним, «Локомотив» выкупил у «Рубина» защитника Соломона Кверквелию.
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