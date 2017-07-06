Мещеряков: «„Локомотив-Казанка“ может выйти в ФНЛ в ближайшем сезоне»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков надеется, что фарм-клуб железнодорожников «Локомотив-Казанка», выступающий в зоне «Запад» ПФЛ и подписавший форварда Дмитрия Сычева, выйдет в ФНЛ в следующем сезоне.

«На первом летнем сборе основной команды присутствовало большое количество молодых игроков, и это меня радует. Как главный тренер, так и весь тренерский штаб говорят, что эти футболисты сделали серьезный шаг вперед по сравнению с зимними сборами, и некоторых из них мы уже в этом сезоне увидим в основной команде. Мы хотим поставить задачу молодым игрокам выйти в ФНЛ уже в этом году, будем смотреть, как это пойдет».