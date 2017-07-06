«Фратрия» отказалась от приглашения на церемонию награждения «Спартака» золотыми медалями

Представители «Фратрии» отказались от посещения церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями чемпионата России-2016/17:

«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров „Спартака“ состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения „Фратрия“.

Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.

Чемпионство „Спартака“ воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков.

Ждем всех на Суперкубке! Вперед, „Спартак“!»