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А. Кержаков: «Каждый ваш „лайк“ - за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 18:30 | Источник: Instagram Александра Кержакова | Редакция: Антон Белюсь

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков на своей странице в сети Instagram призвал своих поклонников, желающих, чтобы футболист не заканчивал карьеру, поставить «лайк» под постом следующего содержания:

«А теперь голосование. Каждый ваш „лайк“ будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. (И помните: шутки типа „А ты разве еще не закончил?!“ и т.д. – это плагиат)».

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