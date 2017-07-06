А. Кержаков: «Каждый ваш „лайк“ - за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков на своей странице в сети Instagram призвал своих поклонников, желающих, чтобы футболист не заканчивал карьеру, поставить «лайк» под постом следующего содержания:

«А теперь голосование. Каждый ваш „лайк“ будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. (И помните: шутки типа „А ты разве еще не закончил?!“ и т.д. – это плагиат)».