Дефо - игрок «Борнмута»

Пресс-служба «Борнмута» сообщает о подписании нападающего сборной Англии Джермейна Дефо.

34-летний форвард примкнул к «вишенкам» на правах свободного агента и поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением.

Дефо уже выступал за «Борнмут» на юношеском уровне.

«Здорово вернуться, с нетерпением жду начала сезона.

Мне было легко сделать этот выбор, ведь я присоединился к топ-команде с топ-тренером.

Болельщики „Борнмута“ знают, что я буду выкладываться на 100% каждый раз, когда буду надевать футболку клуба. Я могу гарантировать забитые мячи», - заявил англичанин.