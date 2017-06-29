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Дефо - игрок «Борнмута»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Борнмут, Дефо Джермейн
Сегодня, 17:13 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Борнмута» сообщает о подписании нападающего сборной Англии Джермейна Дефо.

34-летний форвард примкнул к «вишенкам» на правах свободного агента и поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением.

Дефо уже выступал за «Борнмут» на юношеском уровне.

«Здорово вернуться, с нетерпением жду начала сезона.

Мне было легко сделать этот выбор, ведь я присоединился к топ-команде с топ-тренером.

Болельщики „Борнмута“ знают, что я буду выкладываться на 100% каждый раз, когда буду надевать футболку клуба. Я могу гарантировать забитые мячи», - заявил англичанин.

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