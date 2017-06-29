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Дефо - игрок «Борнмута»
Сегодня, 17:13 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Борнмута» сообщает о подписании нападающего сборной Англии Джермейна Дефо.
34-летний форвард примкнул к «вишенкам» на правах свободного агента и поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением.
Дефо уже выступал за «Борнмут» на юношеском уровне.
«Здорово вернуться, с нетерпением жду начала сезона.
Мне было легко сделать этот выбор, ведь я присоединился к топ-команде с топ-тренером.
Болельщики „Борнмута“ знают, что я буду выкладываться на 100% каждый раз, когда буду надевать футболку клуба. Я могу гарантировать забитые мячи», - заявил англичанин.
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Еще в сентябре 2000 на кубке лиги Дефо сыграл за первую команду ВХ и забил гол причем победный. Но место в команде не нашлось и был одан в аренду до конца сезона.
со слов Харри Реднаппа "Я послал его в Борнмут, чтобы он получил опыт игры в лиге. За Борнмут он забил 10 мячей в 10 играх - это потрясающее достижение. (всего 29 и 18 голов.) Он смышленый парень, который полон доверия. Ничто не сбивает его, он типичный бомбардир. Если он промахнется, то вследующий раз поразит цель. Он ребенок с большим будущим."
вот это он хорошо сказал "Мне было легко сделать этот выбор, ведь я присоединился к топ-команде с топ-тренером." кто бы еще такое мог сказать про борнмут. Я до сих пор считаю, что зря его в свое время продали из Тоттенхэма.
PS он мертвый сандерленд 3 сезона тянул, в последнем не сумел их спасти забив 15 голов, думаю Дефо игрок с большим опытом и поможет команде Эдди Хау.
Не в той позе....сфотографировали ?