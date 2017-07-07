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«Вильярреал» продлил контракт с Марином
Сегодня, 19:15 | Источник: ФК "Вильярреал" | Редакция: Роман Мельник
«Вильярреал» объявил о продлении сотрудничества со своим воспитанником Адрианом Марином. Новый контракт 20-летнего левого защитника рассчитан до 2021 года.
Минувший сезон футболист провел в «Леганесе» на правах аренды, выступив в 13 матчах Примеры.
Ранее «желтая субмарина» продлила соглашение с Альфонсо Педрасой.
#CVFEnglish | Villarreal extends Adrián Marin's contract. #Marín2021 https://t.co/is2u6YVkPm
— Villarreal CF (@VillarrealCF) 7 июля 2017 г.
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