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«Вильярреал» продлил контракт с Марином

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Вильярреал, Леганес, Марин Адриан
Сегодня, 19:15 | Источник: ФК "Вильярреал" | Редакция: Роман Мельник

«Вильярреал» объявил о продлении сотрудничества со своим воспитанником Адрианом Марином. Новый контракт 20-летнего левого защитника рассчитан до 2021 года.

Минувший сезон футболист провел в «Леганесе» на правах аренды, выступив в 13 матчах Примеры.

Ранее «желтая субмарина» продлила соглашение с Альфонсо Педрасой.

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