«Вильярреал» продлил контракт с Марином

«Вильярреал» объявил о продлении сотрудничества со своим воспитанником Адрианом Марином. Новый контракт 20-летнего левого защитника рассчитан до 2021 года.

Минувший сезон футболист провел в «Леганесе» на правах аренды, выступив в 13 матчах Примеры.

Ранее «желтая субмарина» продлила соглашение с Альфонсо Педрасой.