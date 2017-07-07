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У вратаря «Вулверхэмптона» обнаружили лейкемию

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: травмы игроков, Вулверхэмптон, Икеме Карл
Сегодня, 08:19 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарю «Вулверхэмптона» Карлу Икеме диагностировали лейкемию. 

Согласно заявлению английского клуба, страшный недуг был обнаружен по результатам анализов, которые футболист сдал во время традиционного предсезонного медосмотра. Икеме немедленно начнет лечение химиотерапией.

31-летний игрок находится на контракте у «Вулверхэмптона» с 2003 года. Последние 5 сезонов он является основным вратарем клуба.

Ранее с онкологией столкнулся также защитник испанского «Атлетика» Йерай Альварес

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