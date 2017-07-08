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Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус» на правах аренды

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Коста Дуглас
Сегодня, 07:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

«Ювентус» близок к подписанию вингера «Баварии» и сборной Бразилии Дугласа Косты, утверждает источник. Президент мюнхенского клуба Ули Хёнесс ранее заявил, что «Бавария» отпустит 26-летнего бразильца, если за него заплатят запрошенную сумму в размере € 50 млн.

Сообщается, что «Ювентус» предлагает мюнхенцам отпустить Косту в аренду с опцией последующего выкупа за € 40 млн без учёта бонусов.

В минувшем сезоне Бундеслиги Коста сыграл в 23 матчах, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи.

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