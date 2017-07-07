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Жирков: «Слова Лебедева? Не вижу смысла комментировать»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Жирков Юрий
Сегодня, 21:11 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник сборной России Юрий Жирков не считает нужным реагировать на слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева, заявившего ранее о том, что Юрию в раздевалке стоило «дать в морду»:

«Конечно, читал эту информацию. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку.

Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро 2012 года, как помните, тоже разные истории происходили.

Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе.

Дзюба сказал: „Пусть попробует“? Просто Артем хотел посмотреть, как это будет выглядеть (смеется). Если серьезно, не стоит на все это реагировать. Тем более, есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону». 

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