Мутко: «Мы ищем решения по защите доморощенных игроков»
В сезоне 2017/18 будет изменен лимит на легионеров в РФПЛ. Президент РФС Виталий Мутко рассказал о работе в этом направлении:
«Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе.
Лимит не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна - поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент.
Этот сезон идет по старому регламенту, каких-то проблем не должно быть.
Хочется пожелать команде, клубам, болельщикам помнить, что мы хозяева чемпионата мира - на наш внутренний чемпионат, на нашу атмосферу на стадионах все будут обращать внимание. Хочется всем пожелать яркого интересного сезона, чтобы игроки сборной в нем подтвердили свой класс, чтобы мы увидели новых футболистов, которые заявят о себе».
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А где она прописана? Где можно с ней ознакомиться? Или Она у Вас (кстати у кого это у "Нас") только в головах? А еще что там у Вас в головах есть? Если есть - поделитесь.