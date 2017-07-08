Сарсания: «Послание Дзюбы и Кокорина вряд ли адресовано Черчесову»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал скандальный жест нападающих петербургского клуба Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, который мог быть адресован наставнику сборной России Станиславу Черчесову:

«Как отреагировал на жест Кокорина и Дзюбы? Никак. Я его просто не понял. Если у ребят бывает свободное время после обеда, например, то у меня его мало. Посмотрел их запись в „инстаграме“ – и не понял, кому она адресована. Станиславу Саламовичу? Вряд ли. Если каждый футболист будет что-то показывать главному тренеру через соцсети, до чего мы вообще дойдём? Футбольный клуб „Зенит“, тренеры и игроки уважают Станислава Саламовича. Не думаю, что зенитовцы способны направлять какие-то жесты в его адрес».

Напомним, сам главный тренер российской сборной недавно подчеркнул, что у него не было конфликта с Дзюбой.