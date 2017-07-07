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Глушаков: «С ребятами шутим, что без моего привоза на сборах не обходится»

Матч: СпартакСпартак1 : 1Славен БелупоСлавен Белупо
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Глушаков Денис
Сегодня, 21:30 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью «красно-белых» в товарищеском поединке с хорватским «Славеном»:

«Не обидно ли, что упустили победу? В принципе мы готовимся. Забили, пропустили. Кто-то из сборной только приехал, кто-то 90 минут даже не сыграл. Так что результат – не показатель. Это сборы, подготовка. Сейчас шутили с ребятами, с Тёмой Ребровым: без моего привоза на сборах не обходится. Он говорит: кто-то забивает на сборах и не забивает в сезоне, а ты каждый сбор привозишь – зато в сезоне не привозишь. Это уже традиция. Традицию не нарушаем. Так что всё идёт по плану.

Тяжело физически? Да нет, нормально. Душновато только было. Дождик прошёл – испарения. А так, физическое состояние в норме. Не успели растерять форму. Где-то даже поддерживали в отпуске. С Димой Комбаровым ходили в тренажёрный зал, ноги качали. Отдыхать отдыхали, но и занимались тоже».

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