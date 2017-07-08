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Сарсания: «Уверен, что Паредес через пару лет будет стоить 50 млн евро»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Сарсания Константин , Паредес Леандро, Манчини Роберто
Сегодня, 02:09 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что новичок команды Леандро Паредес, приобретённый у «Ромы» за € 23 млн, в будущем будет стоить в 2 раза больше:
«Паредес, уверен, через пару лет будет стоить 50 миллионов евро. Он прекрасный футболист, позиция у него ключевая, к тому же уже выступает за сборную Аргентины. Здесь точно никто не переплачивал. 23 миллиона евро – это цена рынка, даже, возможно, чуть ниже. Была серьёзная конкуренция, нам удалось сработать лучше. Одним из главных факторов стало то, что Манчини лично с ним говорил, это очень важно».
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