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Экс-игрок «Атлетико» Саис может продолжить карьеру в «Лидсе»
Сегодня, 16:08 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Лидс» близок к подписанию нападающего «Уэски», а в прошлом игрока «Атлетико», Самуэля Саиса.
26-летний форвард привлек внимание «павлинов» неплохим прошлым сезоном в своем исполнении, где его 12 голов в 42 поединках помогли «Уэске» выйти в плей-офф Сегунды.
По слухам, в ближайшее время испанец прилетит в Англию, чтобы согласовать свой переход в клуб из Чемпионшипа. Потенциальная сумма трансфера - 3 млн фунтов.
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