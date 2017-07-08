Экс-игрок «Атлетико» Саис может продолжить карьеру в «Лидсе»

«Лидс» близок к подписанию нападающего «Уэски», а в прошлом игрока «Атлетико», Самуэля Саиса.

26-летний форвард привлек внимание «павлинов» неплохим прошлым сезоном в своем исполнении, где его 12 голов в 42 поединках помогли «Уэске» выйти в плей-офф Сегунды.

По слухам, в ближайшее время испанец прилетит в Англию, чтобы согласовать свой переход в клуб из Чемпионшипа. Потенциальная сумма трансфера - 3 млн фунтов.