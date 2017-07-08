«Дармштадт» продлил контракт с капитаном команды

«Дармштадт» объявил о продлении контракта со своим капитаном Айтаком Сулу. Новое соглашение 31-летнего игрока рассчитано до 2019 года.

По итогам прошлого сезона «Дармштадт» вылетел из Бундеслиги, и Сулу мог покинуть команду по условиям договора, но решил остаться. Он выступает за команду с 2013 года. В прошлом розыгрыше чемпионата Германии центрбек провел 27 матчей и забил 2 гола.

Der #sv98 hat seinen Kapitän um ein weiteres Jahr an sich gebunden: Aytac Sulu hat seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2019 verlängert! pic.twitter.com/08wmR1Ovf3 — SV Darmstadt 98 (@sv98) 8 июля 2017 г.

Ранее «Дармштадт» объявил о подписании брата Александра Ляказетта Ромуальда.