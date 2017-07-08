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«Дармштадт» продлил контракт с капитаном команды
Сегодня, 19:17 | Источник: ФК "Дармштадт" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Дармштадт» объявил о продлении контракта со своим капитаном Айтаком Сулу. Новое соглашение 31-летнего игрока рассчитано до 2019 года.
По итогам прошлого сезона «Дармштадт» вылетел из Бундеслиги, и Сулу мог покинуть команду по условиям договора, но решил остаться. Он выступает за команду с 2013 года. В прошлом розыгрыше чемпионата Германии центрбек провел 27 матчей и забил 2 гола.
Ранее «Дармштадт» объявил о подписании брата Александра Ляказетта Ромуальда.
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