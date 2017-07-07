Рейтинг@Mail.ru

«Ливерпуль» продлил контракт со своим воспитанником Арнольдом

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Ливерпуль, Арнольд Трент
Сегодня, 22:20 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Роман Мельник

«Ливерпуль» не желает расставаться с молодым дарованием Трентом Арнольдом, играющим на позиции полузащитника. Мерсисайдцы подписали новый долгосрочный контракт с 18-летним воспитанником. В минувшем сезоне юный игрок вышел на поле в семи матчах.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп назвал это событие фантастической новостью, а Арнольд отметил, что чувствует себя здесь частью семьи.

Напомним, ранее состав «Ливерпуля» пополнился полузащитником Мохамедом Салахом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:53 Касильяс пошёл на понижение зарплаты для продления контракта с «Порту» 5
19:15 Официально Фото «Вильярреал» продлил контракт с Марином 2
18:35 Кукурелла подписал контракт с «Барселоной» 15
07:34 Слухи Кагава продлит контракт с «Боруссией» до 2020 года 3
03:48 Полузащитник Владлен Бабаев покинул «Спартак» 12
Вчера
19:59 Официально Робсон-Кану продлил контракт с «Вест Бромвичем» 1
16:24 Хавбек «Вердера» Юнузович согласовал контракт с «Трабзонспором» 2
15:51 Официально «Крылья Советов» продлили сотрудничество с голкипером Шильниковым 3
15:43 Официально Фото «Вест Хэм» продлил контракт с Обьянгом 2
14:35 Слухи Видаль не хочет переходить в «Интер» и продлит контракт с «Баварией» 10
все материалы по этой теме
Турниры