«Ливерпуль» продлил контракт со своим воспитанником Арнольдом

«Ливерпуль» не желает расставаться с молодым дарованием Трентом Арнольдом, играющим на позиции полузащитника. Мерсисайдцы подписали новый долгосрочный контракт с 18-летним воспитанником. В минувшем сезоне юный игрок вышел на поле в семи матчах.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп назвал это событие фантастической новостью, а Арнольд отметил, что чувствует себя здесь частью семьи.

Напомним, ранее состав «Ливерпуля» пополнился полузащитником Мохамедом Салахом.

Signing a new deal with the club I love means everything to me! Thanks everyone who has helped me so far. The hard work is just starting #66 pic.twitter.com/qg031gTREI

— Trent Arnold (@trentaa98) 7 июля 2017 г.