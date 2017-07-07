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«Ливерпуль» продлил контракт со своим воспитанником Арнольдом
Сегодня, 22:20 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Роман Мельник
«Ливерпуль» не желает расставаться с молодым дарованием Трентом Арнольдом, играющим на позиции полузащитника. Мерсисайдцы подписали новый долгосрочный контракт с 18-летним воспитанником. В минувшем сезоне юный игрок вышел на поле в семи матчах.
Главный тренер «красных» Юрген Клопп назвал это событие фантастической новостью, а Арнольд отметил, что чувствует себя здесь частью семьи.
Напомним, ранее состав «Ливерпуля» пополнился полузащитником Мохамедом Салахом.
Signing a new deal with the club I love means everything to me! Thanks everyone who has helped me so far. The hard work is just starting #66 pic.twitter.com/qg031gTREI
— Trent Arnold (@trentaa98) 7 июля 2017 г.
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