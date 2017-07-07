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Касильяс пошёл на понижение зарплаты для продления контракта с «Порту»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Контракты, Порту, Касильяс Икер
Сегодня, 19:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Порту» Икер Касильяс ради продления контракта с клубом решил пойти на понижение зарплаты. По данным источника, испанец будет получать вместо 11 млн евро до налогообложения 7,5 млн евро. При этом он останется самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Португалии. Контракт был продлен на год, ранее Касильяс не мог найти новую команду в том числе из-за требований по зарплате.

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