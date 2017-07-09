«Хоффенхайм» продлил контракт с форвардом Вагнером

Пресс-служба «Хоффенхайма» сообщает о том, что клуб продлил сотрудничество с нападающим Сандро Вагнером.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2020 года.

Отметим, что в услугах 29-летнего форварда сборной Германии была заинтересована «Бавария», однако Сандро остался верен «деревенским», в составе которых выступит в новом розыгрыше Лиги чемпионов.