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«Хоффенхайм» продлил контракт с форвардом Вагнером
Сегодня, 13:14 | Источник: твиттер ФК "Хоффенхайм" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Хоффенхайма» сообщает о том, что клуб продлил сотрудничество с нападающим Сандро Вагнером.
Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2020 года.
Отметим, что в услугах 29-летнего форварда сборной Германии была заинтересована «Бавария», однако Сандро остался верен «деревенским», в составе которых выступит в новом розыгрыше Лиги чемпионов.
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