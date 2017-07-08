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Зобнин будет готов к зимним сборам
Сегодня, 20:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
Врач «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что восстановление Романа Зобнина после повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава идет по плану.
«Восстановление идет по плану. Сегодня вы можете увидеть его без костылей. Есть несколько этапов процесса, к октябрю можно будет сказать что-то определенное. К зимним сборам он будет готов», - сказал врач.
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Боюсь к зимним сборам чepнaя диаспора полностью завладеет спартаком и разведет дедовщину)