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Зобнин будет готов к зимним сборам

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Спартак М, Зобнин Роман
Сегодня, 20:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что восстановление Романа Зобнина после повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава идет по плану.

«Восстановление идет по плану. Сегодня вы можете увидеть его без костылей. Есть несколько этапов процесса, к октябрю можно будет сказать что-то определенное. К зимним сборам он будет готов», - сказал врач. 

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