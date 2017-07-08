Зобнин будет готов к зимним сборам

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что восстановление Романа Зобнина после повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава идет по плану.

«Восстановление идет по плану. Сегодня вы можете увидеть его без костылей. Есть несколько этапов процесса, к октябрю можно будет сказать что-то определенное. К зимним сборам он будет готов», - сказал врач.