Гекхан Инлер может вернуться в Серию А

Полузащитник Гекхан Инлер недавно покинул «Бешикташ», куда перешел из «Лестера» в прошлом году. Согласно информации итальянских СМИ, футболист сборной Швейцарии может вернуться в Серию А, где он выступал в период с 2007 по 2015 год (в «Удинезе» и «Наполи»). Новым клубом 33-летнего игрока может стать «Аталанта».

Сообщается, что Инлер стал приоритетной целью наставника клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. Сейчас хавбек находится в статусе свободного агента.