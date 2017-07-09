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Гекхан Инлер может вернуться в Серию А

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бешикташ, Аталанта, Инлер Гекхан
Сегодня, 22:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник Гекхан Инлер недавно покинул «Бешикташ», куда перешел из «Лестера» в прошлом году. Согласно информации итальянских СМИ, футболист сборной Швейцарии может вернуться в Серию А, где он выступал в период с 2007 по 2015 год (в «Удинезе» и «Наполи»). Новым клубом 33-летнего игрока может стать «Аталанта».

Сообщается, что Инлер стал приоритетной целью наставника клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. Сейчас хавбек находится в статусе свободного агента.

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