Источник: «„Кристал Пэлас“ вернет Манданда в „Марсель“»

Согласно информации, полученной авторитетным французским изданием L'equipe, голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда в скором времени сможет вновь надеть футболку «Марселя». Стороны сошлись в трансферной стоимости и обсудили все детали грядущей сделки. Контракт будет рассчитан на три года.

Напомним, 32-летний футболист уже выступал во французском клубе в период с 2008 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Манданда уже согласовал условия личного контракта с «Марселем».