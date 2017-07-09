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Источник: «„Кристал Пэлас“ вернет Манданда в „Марсель“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Марсель, Манданда Стив
Сегодня, 17:30 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Роман Мельник

Согласно информации, полученной авторитетным французским изданием L'equipe, голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда в скором времени сможет вновь надеть футболку «Марселя». Стороны сошлись в трансферной стоимости и обсудили все детали грядущей сделки. Контракт будет рассчитан на три года.

Напомним, 32-летний футболист уже выступал во французском клубе в период с 2008 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Манданда уже согласовал условия личного контракта с «Марселем».

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