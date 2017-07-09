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«Ньюкасл» заинтересовался Навасом
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ньюкасл, Манчестер Сити, Навас Хесус
Сегодня, 20:40 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
Согласно информации испанской прессы, наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес желает видеть в рядах своей команды полузащитника Хесуса Наваса, у которого этим летом истек контракт с «Манчестер Сити». Переговоры о возможном трансфере уже стартовали.
Навас был близок к возвращению в «Севилью», но стороны не смогли сойтись в условиях сделки.
Ранее сообщалось, что 31-летним испанцем интересовался «Зенит».
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