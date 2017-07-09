«Ньюкасл» заинтересовался Навасом

Согласно информации испанской прессы, наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес желает видеть в рядах своей команды полузащитника Хесуса Наваса, у которого этим летом истек контракт с «Манчестер Сити». Переговоры о возможном трансфере уже стартовали.

Навас был близок к возвращению в «Севилью», но стороны не смогли сойтись в условиях сделки.

Ранее сообщалось, что 31-летним испанцем интересовался «Зенит».