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Источник: «Алвес согласовал условия личного контракта с ПСЖ»
Сегодня, 22:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Зарубежная пресса утверждает, что покинувший «Ювентус» защитник Дани Алвес близок к переходу в ПСЖ. В парижский клуб 34-летнего игрока сватают уже не первый день, но сегодня появилась информация о том, что бразилец согласовал условия личного контракта.
Ранее ходили слухи о возможном воссоединении Алвеса с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».
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