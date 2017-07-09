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Источник: «Алвес согласовал условия личного контракта с ПСЖ»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ювентус, Алвес Даниэль
Сегодня, 22:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Зарубежная пресса утверждает, что покинувший «Ювентус» защитник Дани Алвес близок к переходу в ПСЖ. В парижский клуб 34-летнего игрока сватают уже не первый день, но сегодня появилась информация о том, что бразилец согласовал условия личного контракта.

Ранее ходили слухи о возможном воссоединении Алвеса с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

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