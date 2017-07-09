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«Интер» договорился с «Ниццей» по трансферу Дальберта

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ницца, Энрике Дальберт
Сегодня, 20:13 | Источник: foot01.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Ниццы» Дальберт близок к переходу в миланский «Интер».  Сам футболист изъявил желание покинуть команду, в клубе пошли ему на уступки. В ближайшее время руководители клубов встретятся и обсудят условия сделки.

Ранее сообщалось, что «Ницца» отказалась продавать Дальберта в «Интер».

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