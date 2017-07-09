«Интер» договорился с «Ниццей» по трансферу Дальберта

Защитник «Ниццы» Дальберт близок к переходу в миланский «Интер». Сам футболист изъявил желание покинуть команду, в клубе пошли ему на уступки. В ближайшее время руководители клубов встретятся и обсудят условия сделки.

Ранее сообщалось, что «Ницца» отказалась продавать Дальберта в «Интер».