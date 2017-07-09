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«Интер» договорился с «Ниццей» по трансферу Дальберта
Сегодня, 20:13 | Источник: foot01.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Ниццы» Дальберт близок к переходу в миланский «Интер». Сам футболист изъявил желание покинуть команду, в клубе пошли ему на уступки. В ближайшее время руководители клубов встретятся и обсудят условия сделки.
Ранее сообщалось, что «Ницца» отказалась продавать Дальберта в «Интер».
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